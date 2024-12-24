Суд відмовився звільняти з під варти підозрюваного у справі про вбивство підлітка на фунікулері у Києві

Співробітник УДО залишатиметься під вартою і надалі, а батько загиблого стверджує, що захисники ще й зривають одне судове засідання за іншим.

Вищий Апеляційний суд у понеділок, 23 грудня, постановив продовжити тримання під вартою для співробітника Управління держохорони Артема Косова, підозрюваного у справі про вбивство підлітка на верхній станції фунікулера у Києві. Адвокати Косова клопотали про зміну запобіжного заходу для нього, аргументуючи це хорошими характеристиками свого підзахисного та проблемами зі здоров’ям в його батьків. А от батько загиблого обурюється діями самих захисників – ті, каже, самі ігнорують судові засідання.

Про постанову Вищого Апеляційного суду щодо продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для Артема Косова повідомив телеканал Еспресо із зали засідань. Йдеться про гучну справу – вбивство підлітка Максима Матерухіна, що сталося у квітні 2024 року на верхній станції фунікулера в Києві.

Під час засідання суд підтримав рішення Шевченківського районного суду міста Києва про продовження арешту підозрюваного, відхиливши клопотання адвокатів про зміну запобіжного заходу на більш м’який. Захисники просили про пом’якшення запобіжного заходу, зважаючи на добрі характеристики підзахисного, а також на слабке здоров’я його батьків.

Втім, фігурант залишатиметься під вартою до завершення розгляду справи. Таке рішення вітав батько загиблого підлітка. Він зазначив, що цілковито підтримує сьогоднішній вердикт, а також висловив обурення діями самих адвокатів підозрюваного, які, за його словами, неодноразово ігнорували судові засідання.

“Приходять тоді, коли їм потрібно. На сьогоднішнє засідання вони прийшли, а на минулі два ні: на одне з них прийшли, а потім пішли, тому що вони сильно зайняті”, – сказав батько загиблого, додавши, що вже декілька засідань у справі були зірвані через адвокатів.

Як загинув Максим Матерухін: подробиці трагедії

Нагадаємо, Інформатор писав про те, що ввечері у неділю, 7 квітня, зупинили фунікулер на столичному Подолі. Пізніше підтвердилася версія, яка ширилася у соцмережах, про те, що чоловік розбив скло на верхній платформі, від чого отримав травму шиї підліток. Внаслідок отриманих поранень поранений загинув.

Трохи пізніше з’ясувалося, хто саме став жертвою трагедії на фунікулері в Києві, коли чоловік 1994 року народження убив підлітка під час конфлікту. Загиблий – Максим Матерухін, 16-річний юнак, який вчився у футбольній спортшколі “Зміна”. А штовхнув його співробітник УДО, який був напідпитку, та під час поїздки у фунікулері чіплявся до Максима і його компанії.

Зокрема, як писав Інформатор, чоловік почав ображати компанію молодих людей. Він питав в школярів, чи ті вже “віддали борг Батьківщині” та заявляв, що, нібито, змусить “показувати”, як будуть захищати, натякаючи тим самим на бійку. Вже коли пасажири покинули фунікулер, чоловік напав на Максима, який виходив останнім та штовхнув його. Хлопець впав на скло, п’яний чоловік впав за ним, оскільки нібито не втримався на ногах. Коли він піднявся, свідки побачили, що Максим у крові, а потім – що у хлопця перерізана горлянка. // Інформатор