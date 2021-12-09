Суд відправив під варту трьох розбійників, які «спеціалізувалися» на представниках ЛГБТ

Дніпровський суд Києва помістив під варту під визначення застави трьох чоловіків, які підозрюються у розбійних нападах на осіб нетрадиційної сексуальної орієнтації.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвали від 27 листопада.

За версією слідства, у злочинну групу входило п’ятеро учасників, один із яких залишається невстановленим. Через сайт «goroda.bluesystem.me» зловмисники призначили потерпілому зустріч 24 листопада у вечірній час на своїй орендованій квартирі. Четверо чоловіків напали на гостя і погрожуючи предметами, схожими на пістолети та ніж, змусили перерахувати на банківські картки 5000 доларів. Потерпілий зробив онлайн-платежі на суму 160 тисяч гривень, після чого нападники оглянули його речі і відібрали ще 700 гривень готівкою.

Через годину в цій же квартирі аналогічний “прийом” влаштували ще одному чоловікові. Зловмисники вимагали 40 тисяч гривень, але трансакція не вдалася, тому їм прийшлося вдовольнитися тільки тим, що знайшли в кишенях потерпілого — 900 грн і 20 доларами.

Через два дні були затримані троє нападників, які вже раніше притягувались до кримінальної відповідальності.

Один із підозрюваних — громадянин Росії, який незаконно перебуває в Україні і у 2018-му засуджувався Києво-Святошинським судом до 13 років позбавлення волі за вбивство і розбій. Іноземець вийшов на свободу в листопаді 2020-го, оскільки йому зарахували строк попереднього ув’язнення як день за два.