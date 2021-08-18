Суд відпустив під особисте зобов’язання підприємця, який 27 разів скинув побутові відходи у Стебнику

Слідча суддя Галицького районного суду Львова Людмила Фролова обрала запобіжний захід підприємцю, якого підозрюють у скиді побутових відходів на земельні ділянки у Стебнику. Чоловік нібито здійснив 27 розвантажень сміття, чим спричинив екологічну шкоду довкіллю на майже 305 тис. грн.



Підозрюваного підприємця відпустили під особисте зобов’язання до 12 жовтня 2021 року. Суд врахував тяжкість правопорушення та ризики, що чоловік може заважати досудовому розслідуванню, пишуть Наші Гроші.

За матеріалами справи, у період жовтня 2020 року по січень 2021 року чоловік близько 27 разів вивіз сміття поблизу житлового будинку №61а на вул. Дрогобицькій в місті Стебник. Для цього використовував сміттєвози Mercedes-Benz та Mercedes-Benz Atego, і не мав жодних дозволів для скиду відходів на тій території.

Слідство встановило, що таке забруднення відкритих ґрунтів призвело до шкоди довкіллю на 305 тис. грн. Загальний об’єм шкідливих відходів 90 куб. м на площі 36 «квадратів».

Підприємцю інкримінують ч. 1 ст. 239 ККУ (забруднення або псування земель) та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). // Діло