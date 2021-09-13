Правоохоронці розшукують шахраїв, які збагатились за рахунок жителів Сумщини майже на 95 000 гривень

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За минулі вихідні до поліції надійшло три повідомлення про шахрайства за відомою схемою «дзвінок від псевдобанкіра».

В першому випадку звернулась 66-річна сумчанка, яка розповіла, що їй зателефонував невідомий, який назвався працівником банку. Чоловік запевнив жінку, що з її банківської картки помилково було знято гроші та під приводом повернення коштів дізнався конфіденційну інформацію. Після чого у заявниці було знято 24 400 гривень з особистого рахунку.

У другому випадку до поліції звернулась 50-річна жителька міста Шостка. На телефон жінки також надійшов дзвінок від псевдобанкіру, якій повідомив, що її банківська картка заблокована та під приводом її розблокування дізнався конфіденційну інформацію заявниці. Після чого з її рахунку зникло 49 500 гривень.

Третій випадок стався в селі Нижня Сироватка Сумського району. Цього разу жертвою злочинної схеми став 53-річний чоловік. Шахрай, в телефонній розмові з постраждалим, повідомив, що з його банківського рахунку відбувається несанкціоноване зняття грошових коштів та під приводом заблокування його рахунку, дізнався конфіденційні дані чоловіка. У результаті з рахунку заявника зникла 21 000 гривень.

Правоохоронці вкотре нагадують громадянам бути обачними та недовіряти незнайомцям ким би вони не назвались. Пам’ятайте, якщо невідомий намагається дізнатись вашу конфіденційну інформацію – ви розмовляєте з шахраєм і маєте ризик втратити свої заощадження. Будьте обережні та не дайте себе ошукати!

Відділ комунікації поліції Сумської області

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