Суд виправдав чиновника адміністрації мера Львова від «дружньої подяки» підприємця

Суд виправдав начальника управління фінансового контролю департаменту «Адміністрація міського голови» Львівської міської ради Олега Дроздова від звинувачень в отриманні хабара.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 29 жовтня.

У лютому 2019-го чиновник начебто вимагав у директора ПП «Компанія Унітранс» 1% від вартості виграного ним тендеру на ремонт вулиці Вузівської.

За цю винагороду обвинувачений, за версією слідства, обіцяв швидко погодити кошторисну вартість робіт і згодом дати позитивне рішення про готовність дороги до експлуатації.

Передача грошей відбулася у кафе «Цвібак». Дроздова затримали на площі Ринок і з внутрішньої кишені піджака вилучили 8 тисяч гривень. Ці гроші спеціально видала підприємцю поліція, переписавши номери і позначивши купюри «світлячком».

При обшуку підозрюваний стверджував, що це його особисті кошти. У суді пояснював, що консультував бізнесмена з приводу участі в тендерах, радив, які документи подавати. На початку 2019-го співрозмовник став дивно себе вести, цікавився, чи можна вплинути на результати закупівлі, а одного разу ініціював зустріч, кажучи, що хоче подякувати, бо завдяки його порадам виграв тендер. Отримані гроші обвинувачений сприйняв як «дружню подяку».

Зрештою, Галицький райсуд Львова визнав Дроздова невинуватим.

Договір на ремонт вулиці Вузівської підписувала Личаківська районна адміністрація. Попереднього погодження кошторисної вартості фактично не відбулося. У договорі не передбачалося, що вартість може бути змінена у випадку, якщо буде виявлено завищення кошторисної вартості.

Личаківська районна адміністрація міста Львова самостійно визначила ціну договору з підрядником, що не заборонено законодавством. Відправивши до управління «Адміністрації міського голови» на погодження вже укладений договір, Личаківська районна адміністрація формально не дотрималася порядку.

Обвинувачений в силу свого службового становища взагалі не мав можливості вплинути на ціну, оскільки вона вже була визначена. Виконання зобов’язань за договором між Личаківською райадміністрацією і «Унітранс» жодним чином не залежало від волі обвинуваченого, оскільки договір набрав юридичної сили до отримання листа з рекомендаціями щодо його ціни.

Жодний документ не доводить, що укладення договору і оплата робіт відбувається тільки після складання та підписання висновку начальником фінансового управління «Адміністрації міського голови» Львівської міської ради.

Суд не побачив жодного доказу щодо обов’язкової участі начальника управління, або його підлеглих у роботі комісії ЛМР з визначення готовності об’єктів до експлуатації.

Таким чином, виключається, що Дроздов мав контрольні повноваження, про які йдеться в обвинувальному акті.

Суд вирішив, шо обвинувачення базується на припущеннях і недоведено, що в діях обвинуваченого був склад злочину за ч.3 ст.368 КК — вимагання і одержання неправомірної вигоди.

Дроздов продовжує працювати на тій самій посаді.