15-летний житель Прикарпатья зарезал своего деда

В селе Бабче Ивано-Франковской области 1 сентября, около 5 утра, 15-летний подросток зарезал своего дедушку, а бабушке нанес серьезные ножевые ранения.

Как рассказал OBOZREVATEL источник в правоохранительных органах, у несовершеннолетнего могут быть проблемы с психикой.

«Пострадавшая в тяжелом состоянии находится в реанимации – за ее жизнь борются врачи. Старики проживали в летней кухне, а парень – с родителями в доме рядом», – отметил он.

Собеседник добавил, что подросток во время общения с полицией вел себя абсолютно спокойно, а на вопрос, какие мотивы преступления без каких-либо эмоций отвечал «просто».

«Не исключено, что у него проблемы с психикой, поэтому будет решатся вопрос о том, чтобы отправить его на соответствующую экспертизу», – уточнил источник.

Несовершеннолетнего задержали, решается вопрос об открытии уголовного производства.

В свою очередь, в полиции области подтвердили факт убийства, но при этом пока отказываются давать комментарии.