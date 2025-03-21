Суд виніс вирок колишній депутатці від «Слуг» Кормишкіній та її чоловіку

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) затвердив угоду про визнання винуватості в незаконному збагаченні колишньої народної депутатки від “Слуги Народу” Ірини Кормишкіної та її чоловіка Юрія.

Джерело: САП

Хоч у повідомленні не вказують імен фігурантів, з матеріалів справи стає зрозуміло, що йдеться саме про Ірину Кормишкіну та її чоловіка Юрія Кормишкіна.

Колишній народній депутатці призначили покарання у виді 5 років позбавлення волі зі штрафом 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68 тис. грн), з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на 2 роки.

Її чоловіку призначили таке ж покарання.

Разом із тим суд звільнив їх від відбування основного покарання у виді позбавлення волі, встановивши іспитовий строк – 2 роки.

Також колишня нардепка має перерахувати до державного бюджету 20 млн грн. Крім того, обвинувачені мають перерахувати 2 млн грн на потреби ЗСУ.

Вирок можна оскаржити протягом 30 днів.

Справа Кормишкіної

У жовтні 2024 року нардепці оголосили підозру в незаконному збагаченні на понад 20 мільйонів гривень.

Слідство встановило, що у 2021-2022 роках депутатка отримала у власність активи на суму понад 20 млн грн. За них вона купила будинок на Одещині, де зараз живе. При цьому її офіційний дохід за вказаний період не перевищував 2,7 мільйона гривень, які депутатка використала на інші витрати.

Тоді слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями суд визначив двох осіб: голову фракції “Слуга народу” Давида Арахамію та голову Миколаївської військової адміністрації Віталія Кіма.

В січні 2025 року Кормишкіній оголосили нову підозру — в недостовірному декларуванні.

15 Березня колишня депутатка та її чоловік визнали свою провину та уклали угоду зі слідством. // Букви