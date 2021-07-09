На Дніпропетровщині поліцейського затримали за незаконне поводження зі зброєю

Співробітника дніпропетровської поліції викрили на незаконному зберіганні автомата Калашникова та набоїв до нього. За вчинене правопорушення поліцейському загрожує кримінальна відповідальність.

У поле зору працівників Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ потрапив співробітник поліції міста Покров. Встановлено, що оперуповноважений поліції без дозвільних документів зберігав автоматичну вогнепальну зброю та набої до неї.

За матеріалами УДВБ Нацполіції слідчі ТУ ДБР, розташованого в місті Полтава, під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області, розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Під час санкціонованого обшуку в автомобілі фігуранта правоохоронці виявили та вилучили АКС-74У, магазин та майже 400 бойових набоїв калібру 5,45 мм. Поліцейського затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі йому вручено підозру. До суду подано клопотання на обрання запобіжного заходу. За незаконне зберігання зброї та набоїв співробітник поліції може потрапити за ґрати на строк до 7-ми років.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України