Суд выпустил по амнистии убийцу ребенка: новый поворот в деле о резонансном ДТП

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Полтавский апелляционный суд выпустил на свободу Станислава Сторожика, который в Киево-Святошинском районе сбил насмерть 13-летнюю Аню Шевчук. Для того, чтобы отправить водителя за решетку, родным девочки понадобилось три года отчаянной борьбы – и вот ужасный поворот.

Подробнее о резонансном деле читайте в материале OBOZREVATEL.

ДТП Тарасовка

Девочка погибла на глазах у старшей сестры

ДТП произошло 22 июня 2017 года в селе Тарасовка под Киевом. Сестры Аня и Алена Шевчук подходили к дому, когда на перекрестке младшую сбил автомобиль ВАЗ.

Девочку вместе с велосипедом отбросило на несколько метров. «Я подбежала к Ане и начала проверять пульс, она истекала кровью… Водитель остановился в 50-80 метрах», – со слезами вспоминала девушка.

За рулем автомобиля находился 47-летний Станислав Сторожик. Как рассказывали родственники Ани, он даже не подошел к ней, вел себя неадекватно: кричал на людей, бросался на маму школьницы со словами: «Уйди, дура!».

ДТП произошло в с.Тарасовка под Киевом

Тогда Людмила Шевчук сказала ему, что он обязательно ответит за убийство Анечки.

Правда, это обещание оказалось очень трудно выполнить.

Борьба за справедливость

Три года понадобилось семье Шевчук, море сил и нервов, чтобы Станислав Сторожик оказался в колонии. Проблемы начались с самого начала.

Два месяца следователь не признавал потерпевшей мать погибшего ребенка, а свидетельства старшей сестры переписывались семь раз (!).

«Спустя рукава была сделана схема ДТП. Не было даже отображено место россыпи стекла с фары машины Сторожика, а ведь оно свидетельствует о месте столкновения. У водителя не был взят анализ на наркотические вещества, хотя инструкция четко говорит, что нужно было исследовать на состояние алкогольного, наркотического или психотропного опьянения», – уточнила она.

Родственники и адвокат также считали, что дело хотели замять и представить ДТП так, будто ребенок сам бросился под колеса. А во время судебных заседаний Сторожик чувствовал себя очень уверенно, более того – угрожал и адвокату потерпевших, и им. Все это убеждало семью Шевчук, что водитель «решит вопрос», однако они не сдавались. Благодаря резонансу дело постоянно освещали СМИ – журналисты ходили на судебные заседания.

«Мы прожили три года как в аду. Не знаю, откуда брались силы все это вынести. Наверное, мне помогали свыше Господь и моя Анечка. Были моменты полного отчаяния и казалось, что нет выхода, но тут же появлялись люди, которые помогали не потерять веру в справедливость. Чужие люди стали родными», – отметила безутешная мать.

Водитель улыбался, фотографировал мать девочки, кому-то пересылал эти фотографии. А когда ему дали последнее слово, то возмутился: «Я не могу понять, за что мне впаяли восемь лет? Мне уже три года нервы треплют!»

Невероятно, но факт: даже спустя полтора месяца после приговора убийца ребенка продолжал оставаться на свободе и спокойно жить в пгт Глеваха Киевской области. И только после того, как это было озвучено в СМИ, Сторожика наконец-то задержали и отправили в колонию.

Родители Ани Шевчук с ее фото.

Ни грамма раскаяния

Очевидно, Сторожик понимал, что выйти по амнистии у него шансов не будет, так как Киевский апелляционный суд его точно не выпустит. Тогда обратился с ходатайством о якобы плохом обращении и перевелся отбывать наказание в Крюковскую исправительную колонию (Полтавская область). А затем подал ходатайство об амнистии в Полтавский апелляционный суд.

«Суд длительное время рассматривал ходатайство о применении амнистии, год мы ездили на суды в Полтаву. В это время Сторожик еще проходил по делу по ч.1 ст. 263 УК Украины (Незаконное хранение оружия) – у него нашли гранату. Однако это дело закрыли по формальным причинам: пропустили сроки, дело с обвинительным актом было несвоевременно передано в суд. И 1 декабря решением Киевского апелляционного суда оно было закрыто. Сразу после этого очень быстро назначили заседание в Полтаве – на 8 декабря», – рассказала Наталия Ульянова.

Адвокат Ульянова считает, что отношение суда было пристрастным.

«Складывается впечатление, что решение суда уже было готово, все происходило очень быстро. Несмотря на доводы потерпевших и прокурора, суд решил выпустить фактически такого негодяя по Закону об амнистии 2016 года. Я говорила, что с 2017 года жизнь семьи Шевчук изменилась навсегда. Они потеряли самое дорогое – своего ребенка. Говорила, что суд не хочет слушать наши доводы. Меня прерывали, очень спешили», – сообщила Ульянова.

Судьи Захожай, Харлан и Корсун выпустили сбившего насмерть ребенка на свободу
Решение Полтавского апелляционного суда
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