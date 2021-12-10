Суд выпустил по амнистии убийцу ребенка: новый поворот в деле о резонансном ДТП
Полтавский апелляционный суд выпустил на свободу Станислава Сторожика, который в Киево-Святошинском районе сбил насмерть 13-летнюю Аню Шевчук. Для того, чтобы отправить водителя за решетку, родным девочки понадобилось три года отчаянной борьбы – и вот ужасный поворот.
Подробнее о резонансном деле читайте в материале OBOZREVATEL.
Девочка погибла на глазах у старшей сестры
ДТП произошло 22 июня 2017 года в селе Тарасовка под Киевом. Сестры Аня и Алена Шевчук подходили к дому, когда на перекрестке младшую сбил автомобиль ВАЗ.
Девочку вместе с велосипедом отбросило на несколько метров. «Я подбежала к Ане и начала проверять пульс, она истекала кровью… Водитель остановился в 50-80 метрах», – со слезами вспоминала девушка.
За рулем автомобиля находился 47-летний Станислав Сторожик. Как рассказывали родственники Ани, он даже не подошел к ней, вел себя неадекватно: кричал на людей, бросался на маму школьницы со словами: «Уйди, дура!».
Тогда Людмила Шевчук сказала ему, что он обязательно ответит за убийство Анечки.
Правда, это обещание оказалось очень трудно выполнить.
Борьба за справедливость
Три года понадобилось семье Шевчук, море сил и нервов, чтобы Станислав Сторожик оказался в колонии. Проблемы начались с самого начала.
Два месяца следователь не признавал потерпевшей мать погибшего ребенка, а свидетельства старшей сестры переписывались семь раз (!).
«Спустя рукава была сделана схема ДТП. Не было даже отображено место россыпи стекла с фары машины Сторожика, а ведь оно свидетельствует о месте столкновения. У водителя не был взят анализ на наркотические вещества, хотя инструкция четко говорит, что нужно было исследовать на состояние алкогольного, наркотического или психотропного опьянения», – уточнила она.
«Мы прожили три года как в аду. Не знаю, откуда брались силы все это вынести. Наверное, мне помогали свыше Господь и моя Анечка. Были моменты полного отчаяния и казалось, что нет выхода, но тут же появлялись люди, которые помогали не потерять веру в справедливость. Чужие люди стали родными», – отметила безутешная мать.
Водитель улыбался, фотографировал мать девочки, кому-то пересылал эти фотографии. А когда ему дали последнее слово, то возмутился: «Я не могу понять, за что мне впаяли восемь лет? Мне уже три года нервы треплют!»
Невероятно, но факт: даже спустя полтора месяца после приговора убийца ребенка продолжал оставаться на свободе и спокойно жить в пгт Глеваха Киевской области. И только после того, как это было озвучено в СМИ, Сторожика наконец-то задержали и отправили в колонию.
Ни грамма раскаяния
«Суд длительное время рассматривал ходатайство о применении амнистии, год мы ездили на суды в Полтаву. В это время Сторожик еще проходил по делу по ч.1 ст. 263 УК Украины (Незаконное хранение оружия) – у него нашли гранату. Однако это дело закрыли по формальным причинам: пропустили сроки, дело с обвинительным актом было несвоевременно передано в суд. И 1 декабря решением Киевского апелляционного суда оно было закрыто. Сразу после этого очень быстро назначили заседание в Полтаве – на 8 декабря», – рассказала Наталия Ульянова.
Адвокат Ульянова считает, что отношение суда было пристрастным.
«Складывается впечатление, что решение суда уже было готово, все происходило очень быстро. Несмотря на доводы потерпевших и прокурора, суд решил выпустить фактически такого негодяя по Закону об амнистии 2016 года. Я говорила, что с 2017 года жизнь семьи Шевчук изменилась навсегда. Они потеряли самое дорогое – своего ребенка. Говорила, что суд не хочет слушать наши доводы. Меня прерывали, очень спешили», – сообщила Ульянова.