Суд выпустил по амнистии убийцу ребенка: новый поворот в деле о резонансном ДТП

Полтавский апелляционный суд выпустил на свободу Станислава Сторожика, который в Киево-Святошинском районе сбил насмерть 13-летнюю Аню Шевчук. Для того, чтобы отправить водителя за решетку, родным девочки понадобилось три года отчаянной борьбы – и вот ужасный поворот.

Подробнее о резонансном деле читайте в материале OBOZREVATEL.

Девочка погибла на глазах у старшей сестры

ДТП произошло 22 июня 2017 года в селе Тарасовка под Киевом. Сестры Аня и Алена Шевчук подходили к дому, когда на перекрестке младшую сбил автомобиль ВАЗ.

Девочку вместе с велосипедом отбросило на несколько метров. «Я подбежала к Ане и начала проверять пульс, она истекала кровью… Водитель остановился в 50-80 метрах», – со слезами вспоминала девушка.

За рулем автомобиля находился 47-летний Станислав Сторожик. Как рассказывали родственники Ани, он даже не подошел к ней, вел себя неадекватно: кричал на людей, бросался на маму школьницы со словами: «Уйди, дура!».

Тогда Людмила Шевчук сказала ему, что он обязательно ответит за убийство Анечки.

«Когда мой мертвый ребенок лежал на дороге, а Сторожик сидел и смеялся мне в лицо, я ему пообещала, что обязательно добьюсь наказания», – рассказала она OBOZREVATEL.

Правда, это обещание оказалось очень трудно выполнить.

Борьба за справедливость

Три года понадобилось семье Шевчук, море сил и нервов, чтобы Станислав Сторожик оказался в колонии. Проблемы начались с самого начала.

Два месяца следователь не признавал потерпевшей мать погибшего ребенка, а свидетельства старшей сестры переписывались семь раз (!).

Как рассказывала нашим журналистам адвокат Анна Чернецкая, были допущены серьезные следственные ошибки.

«Спустя рукава была сделана схема ДТП. Не было даже отображено место россыпи стекла с фары машины Сторожика, а ведь оно свидетельствует о месте столкновения. У водителя не был взят анализ на наркотические вещества, хотя инструкция четко говорит, что нужно было исследовать на состояние алкогольного, наркотического или психотропного опьянения», – уточнила она.

В итоге не удалось доказать, что сбивший насмерть ребенка водитель находился в состоянии опьянения. Хотя свидетели подтверждали неадекватное поведение Станислава Сторожика.

Родственники и адвокат также считали, что дело хотели замять и представить ДТП так, будто ребенок сам бросился под колеса. А во время судебных заседаний Сторожик чувствовал себя очень уверенно, более того – угрожал и адвокату потерпевших, и им. Все это убеждало семью Шевчук, что водитель «решит вопрос», однако они не сдавались. Благодаря резонансу дело постоянно освещали СМИ – журналисты ходили на судебные заседания.