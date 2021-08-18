Суд взяв під варту одного з нападників на фотокореспондента «Букв» Кужельного
Запобіжний захід діятиме до 16 жовтня.
Ситуацію з нападом на журналістів, які постраждали від радикалів на акції «Нацкорпусу», вже почали з’ясовувати у суді. 19-річного Микиту Губського — одного з нападників на фотокореспондента видання «Букви» Олександра Кужельного — взяли під варту.
Як передає УНІАН, відповідне рішення сьогодні ухвалила слідча суддя Печерського райсуду Києва Ірина Литвинова.
Під час засідання прокурор Софія Волкова зачитала клопотання слідчого, у якому вимагається обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Адвокат Едуард Вербінець заперечив проти цього та попросив суд обрати його підзахисному більш м’який запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
Зокрема, він наголосив на нібито відсутності підстав для обрання такого суворого запобіжного заходу, а також на тому, що його клієнт працює позмінно — й у нічні, й у денні зміни. Тому запобіжний захід у вигляді цілодобового чи нічного домашнього арешту позбавить його коштів на життя, стверджував адвокат.
«Клопотання задовольнити: застосувати до підозрюваного… запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 жовтня включно», — зачитала суддя фрагмент ухвали.
Напад на журналістів ході акції протесту під Офісом президента — Довідка УНІАН
- 14 серпня після акції «Зупинимо капітуляцію», яка відбулася під Офісом президента, двоє молодиків побили фотокореспондента видання «Букви» Олександра Кужельного.
- Нападниками виявилися львів’яни 2001 та 2004 років народження, які були учасниками акції. Обом інкримінують ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста, вчинені групою осіб) Кримінального кодексу. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 14 років.
- У «Нацкорпусі» заявили, що нападники на журналіста вже вибачилися і були покарані.
Окрім цього раніше УНІАН вже повідомляв, що EFJ заступилася за українських журналістів, які постраждали від нападу радикалів на акції «Нацкорпусу».