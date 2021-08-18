Суд взяв під варту одного з нападників на фотокореспондента «Букв» Кужельного

Запобіжний захід діятиме до 16 жовтня.

Ситуацію з нападом на журналістів, які постраждали від радикалів на акції «Нацкорпусу», вже почали з’ясовувати у суді. 19-річного Микиту Губського — одного з нападників на фотокореспондента видання «Букви» Олександра Кужельного — взяли під варту.

Як передає УНІАН, відповідне рішення сьогодні ухвалила слідча суддя Печерського райсуду Києва Ірина Литвинова.

Під час засідання прокурор Софія Волкова зачитала клопотання слідчого, у якому вимагається обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Адвокат Едуард Вербінець заперечив проти цього та попросив суд обрати його підзахисному більш м’який запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Зокрема, він наголосив на нібито відсутності підстав для обрання такого суворого запобіжного заходу, а також на тому, що його клієнт працює позмінно — й у нічні, й у денні зміни. Тому запобіжний захід у вигляді цілодобового чи нічного домашнього арешту позбавить його коштів на життя, стверджував адвокат.

«Клопотання задовольнити: застосувати до підозрюваного… запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 жовтня включно», — зачитала суддя фрагмент ухвали.

Напад на журналістів ході акції протесту під Офісом президента — Довідка УНІАН

14 серпня після акції «Зупинимо капітуляцію», яка відбулася під Офісом президента, двоє молодиків побили фотокореспондента видання «Букви» Олександра Кужельного.

Нападниками виявилися львів’яни 2001 та 2004 років народження, які були учасниками акції. Обом інкримінують ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста, вчинені групою осіб) Кримінального кодексу. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 14 років.

У «Нацкорпусі» заявили, що нападники на журналіста вже вибачилися і були покарані.

Окрім цього раніше УНІАН вже повідомляв, що EFJ заступилася за українських журналістів, які постраждали від нападу радикалів на акції «Нацкорпусу».