Суд заарештував «кремлепатріархатного» митрополита «Пашу-мерседеса»
Суд змінив запобіжний захід митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу (Петру Лебедю) на утримання під вартою.
Про це у коментарі РБК-Україна заявила речник Київської обласної прокуратури Олена Ковальова.
За її словами, суд прийняв рішення змінити запобіжний захід митрополиту Павлу з домашнього арешту на утримання під вартою до 14 серпня.
Також йому надали можливість внести заставу у розмірі понад 33 мільйони гривень.
Як зазначав прокурор під час судового засідання, митрополит Павло порушив покладені на нього зобов’язання, оскільки він спілкувався з одним з свідків у його справі.
Справа митрополита Павла
Нагадаємо, 1 квітня 2023 року митрополиту Павлу повідомили про підозру в розпалюванні міжрелігійної ворожнечі (с. 161 ККУ) та виправдання збройної агресії РФ (ст. 436-2 ККУ). Українські правоохоронці провели обшуки у будинку екс-намісника Лаври.
Пізніше суд вирішив помістити митрополита Павла під домашній арешт, а також визначив для нього низку зобов’язань, зокрема, носіння електронного браслета.
Йому вже кілька разів продовжували запобіжний захід, востаннє – до 31 серпня.
При цьому вчора СБУ вручила екс-наміснику Лаври нову підозру, оскільки він заперечував існування України як суверенної держави та назвав агресію РФ проти нашої країни “громадянським конфліктом”.