В Ужгороді заблоковано діяльність двох підпільних цехів з виробництва алкоголю

Фігуранти «спеціалізувалися» на виготовленні коньяку відомих українських брендів. За результатами обшуків вилучили майна на суму майже 1,5 млн грн.

Під час проведення заходів щодо боротьби з тіньовим ринком підакцизної продукції оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Нацполіції викрили групу осіб, які налагодили підпільне виробництво алкогольної продукції. Організував роботу цехів мешканець Ужгорода. Допомагали йому з виготовленням та збутом фальсифікованої продукції троє містян. На території двох приватних будівель, що знаходилися в Ужгороді, ділки «кущовим» методом займалися виробництвом «коньяку». Реалізовували сурогат гуртовими та роздрібними партіями під виглядом відомих українських брендів, на які наліплювали підроблені марки акцизного податку.

17 травня оперативники УСР, слідчі ТУ Бюро економічної безпеки у Закарпатській області за силової підтримки спецпідрозділу КОРД перекрили діяльність підпільних цехів. В результаті обшуків за місцями виготовлення, зберігання продукції та мешкання фігурантів вилучили 800 літрів спирту та готової до збуту продукції, 1450 марок акцизного податку, «чорнові» записи, а також тару, поліграфічну продукцію, обладнання для виготовлення та пакування, автомобілі. За попередніми підрахунками, сума вилученого майна становить майже 1,5 млн грн.

Трьом фігурантам повідомлено підозру за ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні підпільної діяльності, а також канали постачання спирту для виготовлення фальсифікату. Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснюють прокурори Закарпатської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України