В Ужгороді заблоковано діяльність двох підпільних цехів з виробництва алкоголю

Published

Фігуранти «спеціалізувалися» на виготовленні коньяку відомих українських брендів. За результатами обшуків вилучили майна на суму майже 1,5 млн грн.

Під час проведення заходів щодо боротьби з тіньовим ринком підакцизної продукції оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Нацполіції викрили групу осіб, які налагодили підпільне виробництво алкогольної продукції. Організував роботу цехів мешканець Ужгорода. Допомагали йому з виготовленням та збутом фальсифікованої продукції троє містян. На території двох приватних будівель, що знаходилися в Ужгороді, ділки «кущовим» методом займалися виробництвом «коньяку». Реалізовували сурогат гуртовими та роздрібними партіями під виглядом відомих українських брендів, на які наліплювали підроблені марки акцизного податку.

В Ужгороді поліцейські заблокували діяльність двох підпільних цехів з виробництва алкоголю

17 травня оперативники УСР, слідчі ТУ Бюро економічної безпеки у Закарпатській області за силової підтримки спецпідрозділу КОРД перекрили діяльність підпільних цехів. В результаті обшуків за місцями виготовлення, зберігання продукції та мешкання фігурантів вилучили 800 літрів спирту та готової до збуту продукції, 1450 марок акцизного податку, «чорнові» записи, а також тару, поліграфічну продукцію, обладнання для виготовлення та пакування, автомобілі. За попередніми підрахунками, сума вилученого майна становить майже 1,5 млн грн.

В Ужгороді поліцейські заблокували діяльність двох підпільних цехів з виробництва алкоголю

Трьом фігурантам повідомлено підозру за ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

В Ужгороді поліцейські заблокували діяльність двох підпільних цехів з виробництва алкоголю

Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні підпільної діяльності, а також канали постачання спирту для виготовлення фальсифікату. Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснюють прокурори Закарпатської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України

Like

Tags:

You may also like...