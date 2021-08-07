Суд заарештував підозрюваних в рекеті членів харківського «Нацкорпуса»

Шевченковский районний суд Києва обрав запобіжний захід всім семи членам харківського підрозділу «Національного корпусу», яких підозрюють в рекеті.

Івана Никифорова, Сергія Козлюка, Сергія Величка, Олега Скрипку, Кирила Крикунова, Дмитра Колесникова і Артема Субочева взяли під варту на 2 місяці без права внесення застави, повідомляє hromadske з суду.

Як заявила сторона обвинувачення, підозрювані в 2018 році створили організовану злочинну групу в Харківській області, яка займалася рекетом бізнесменів, що працюють в сфері ритуальних послуг. Щомісяця їм вдавалося «віджимати» не менше 1 мільйона гривень.

Організатором і керівником групи слідство вважає ветерана АТО, ветерана полку «Азов» Сергія Величка під позивним «Чилі». Він організовував діяльність групи, стверджуючи план роботи, давав вказівку на застосування силового впливу до підприємців і приймав рішення про використання отриманих від них коштів. Офіційно Величко керує охоронною фірмою в Харкові.

«Правою рукою» Величко, за даними матеріалів справи, був діючий співробітник роти поліції «Схід» Кирило Крикунов, який не тільки забезпечував угрупованню «дах» в правоохоронних органах, а й особисто займався збиранням данини з підприємців.

Нагадаємо, в день суду над підозрюваними СБУ опублікувала аудіозаписи з доказами їх протиправної діяльності. // Юлія ЛУГОВА, «ФАКТИ»