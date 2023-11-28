Суд залишив Коломойського під вартою до 26 січня

Сьогодні Шевченківський районний суд міста Києва продовжив бізнесмену Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 26 січня.

Про це кореспондентці УНН стало відомо з трансляції судового засідання.

Продовжити строк тримання під вартою для Коломойського Ігоря Валерійовича в межах строку досудового розслідування до 26 січня 2024 року включно, визначити підозрюваному Коломойському Ігорю Валерійовичу заставу 3 мільярди 712 тисяч гривень – сказала суддя.

На минулому судовому засіданні Коломойського суд залишав бізнесмена під вартою до 2 грудня з заставою у розмірі 3 мільярдів 790 млн грн.

Також нещодавно Шевченківський районний суд Києва продовжив досудове розслідування у справі бізнесмена Ігоря Коломойського до 2 березня 2024 року.