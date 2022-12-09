Суд заочно арештував колишнього голову Національного банку України Кирила Шевченка

Кримінальне провадження стосується не періоду його головування в Нацбанку, а керівництва “Укргазбанком”.

“8 грудня 2022 року за клопотанням НАБУ та САП слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому голові Національного банку України, який підозрюється в організації злочинної схеми заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах”, – йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Також зазначається, що після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

У САП зауважують, що факти, викладені в повідомленні про підозру, не стосуються періоду перебування на посаді голови Нацбанку, а стосуються виконання ним повноважень голови правління ПАТ АБ “Укргазбанк”.

У повідомленні зазначено, що впродовж 2014-2019 років керівництво “Укгазбанку” забезпечило укладення 52 фіктивних договорів з “агентами”, які нібито залучали до банку великих клієнтів, та безпідставно перерахували понад 206 млн грн за їхні послуги.

“Наразі у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 5 основним фігурантам злочину, серед яких колишній голова Нацбанку, який на момент злочину обіймав посаду голови правління Укргазбанку, колишні та чинні високопосадовці банківських установ”, – повідомляє САП.

Деталі с прави Кирила Шевченка:

16 липня 2020 року Верховна Рада призначила Шевченка головою Нацбанку, який з 2015 до 2020 року був головою правління “Укргазбанку”.

4 жовтня 2022 року Шевченко заявив, що подає у відставку з посади голови НБУ за станом здоров’я.

5 жовтня президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проект постанови про звільнення Шевченка з посади голови Національного банку. 6 жовтня 2022 року голові НБУ Шевченку повідомили про підозру.

Колишній очільний Національного банку України Кирило Шевченко, якого оголосили в міжнародний розшук, облаштувався у Відні. // УНІАН