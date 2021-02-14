Суд звільнив з-під варти підозрюваного у вбивстві Аміни Окуєвої

Цю інформацію нам підтвердили у прокуратурі Київської області. Адвокатка Редькіна відмовила у коментарі.

Раніше суд змінив запобіжний захід іншим членам групи Редькіна, зокрема Андрієві Кравченку. Останнього підозрюють щонайменше у трьох вбивствах, як і самого Редькіна.

Що відомо про «групу Редькіна»?

Ігор Редькін — уродженець міста Каспійськ Республіки Дагестан. Тривалий час проживав в Україні. Мав бізнес в компанії ІТ-технологій. У Реєстрі юридичних осіб він вказаний як співвласник та засновник декількох компаній, зокрема «Голден-Фіш» та «Блек-Шрімп».

Серед їх засновників є і народний депутат від «Слуги Народу» Юрій Арістов. Останній зазначив, що з весни 2019 року Редькін більше не має відношення до цих компаній. Відтоді, запевняє Арістов, їхня співпраця закінчилася. Також правоохоронці встановили, що Редькін незаконно отримав українське громадянство.

За даними слідства, Редькін входив до злочинної групи, яка займалася замовними вбивствами. Куратором цієї групи правоохоронці вважають бізнесмена Сергія Константінова, якого наразі оголошено у розшук.

У вересні 2019 року поліція затримала Редькіна та ще шістьох членів групи за підозрою у двох вбивствах: у вересні 2016 року в селищі Крушинка Васильківського району Київщини вбили директора компанії «Caparol Україна» Павла Зможного, у 2019 році — керівника відділу реклами КП «Київський метрополітен» Павла Миленького.

Однак згодом Шевченківський суд змінив запобіжний захід фігурантам на домашній арешт та особисте зобов’язання. 12 січня 2020 року правоохоронці затримали Ігоря Редькіна за підозрою у вбивстві Аміни Окуєвої.

Одним з ключових доказів ймовірної причетності Редькіна до вбивства Окуєвої слідство називає збіг ДНК на зброї, що була залишена неподалік місця злочину, а саме на ствольній коробці автомату. На зброї були знайдені й інші сліди, чиї саме — слідство встановлює.

Сам Редькін заперечує свою причетність до злочину та каже, що в день вбивства його телефон перебував в іншому місці, але в прокуратурі запевняють — це не алібі.

Що з розслідуванням? 30 жовтня 2017 року автомобіль, у якому перебувала Аміна Окуєва з чоловіком Адамом Осмаєвим, розстріляли біля селища Глеваха Київської області. Аміна загинула. Організатором вбивства слідство називає чеченця Салаха Хумаїдов, який наразі перебуває у розшуку. Відповідно до нашого аналізу він служив у правоохоронних органах Чечні та був помічений на фото із віцепрем’єром із силового блоку та другом Рамзана Кадирова Абузейдом Висмурадовим на прізвисько «Патріот». Другий підозрюваний у справі — Ігор Редькін. Також слідство вважає, що між Редькіним та Хумаїдовим був посередник.

Одного з ключових свідків у справі Маміхана Умарова «Анзора» було вбито влітку в австрійському містечку Герасдорф, що неподалік Відня, пострілом у голову.

Наразі справа вбивства Аміни Окуєвої об’єднана ще з двома епізодами — вбивства у вересні 2016 року в селищі Крушинка Васильківського району Київщини директора компанії «Caparol Україна» Павла Зможного та у 2019 році — керівника відділу реклами КП «Київський метрополітен» Павла Миленького. За даними слідства, до злочинів причетна так звана «група Редькіна». В об’єднаній справі — 7 підозрюваних. Наразі триває ознайомлення сторін з матеріалами справи. Також Національна поліція України оголосила у розшук бізнесмена Сергія Константінова, якого вважає куратором групи Ігоря Редькіна — підозрюваного у вбивстві доброволиці Аміни Окуєвої у жовтні 2017 року.

Підозрюваний у вбивстві Аміни Окуєвої Ігор Редькін розповідає про зв’язки з Сергієм Константіновим, якого слідство оголосило в розшук і називає куратором групи, яка займалась замовними вбивствами pic.twitter.com/ADkQIxhvMj — hromadske (@HromadskeUA) October 30, 2020