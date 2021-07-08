Злочинність – Стоп? Зеленський дав генералів чотирьом полковникам Нацполіції
Президент Володимир Зеленський присвоїв спеціальне звання генерала поліції третього рангу чотирьом полковникам Національної поліції України.
Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.
Згідно з документом, спеціальне звання генерала поліції третього рангу присвоєно:
- заступнику голови Нацполіціі Василю Тетері,
- начальнику Департаменту стратегічних розслідувань (міжрегіональний територіальний орган) НП Руслану Марчуку,
- начальнику ГУ НП в Київській області Андрію Нєбитову,
- полковнику поліції ГУ НП у Львівській області Олександру Шляховському.