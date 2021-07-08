Злочинність – Стоп? Зеленський дав генералів чотирьом полковникам Нацполіції

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Президент Володимир Зеленський присвоїв спеціальне звання генерала поліції третього рангу чотирьом полковникам Національної поліції України.

Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

Згідно з документом, спеціальне звання генерала поліції третього рангу присвоєно:

  • заступнику голови Нацполіціі Василю Тетері,
  • начальнику Департаменту стратегічних розслідувань (міжрегіональний територіальний орган) НП Руслану Марчуку,
  • начальнику ГУ НП в Київській області Андрію Нєбитову,
  • полковнику поліції ГУ НП у Львівській області Олександру Шляховському.

LB.ua

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