Судді з Івано-Франківщини повідомили про підозру в хабарництві

30 вересня 2022 року судді одного з міськрайонних судів Івано-Франківської області, а також його посереднику повідомили про підозру у одержанні 1,2 тис. дол. США неправомірної вигоди. Дії служителя Феміди кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 КК України, а його посередника — за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст.368 КК України.

За даними слідства, суддя попросив та одержав через адвоката-посередника неправомірну вигоду у сумі 1,2 тис. дол. США за винесення рішення в адміністративній справі на користь фізичної особи.

Служителя Феміди викрили після одержання неправомірної вигоди.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

НАБУ