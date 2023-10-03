Суддя, який звільнив з-під варти вбивцю Гонгадзе, отримує виплати у понад мільйон гривень

Суддю Верховного суду Сергія Слинька за рішення Вищої ради правосуддя відправили у відставку з пожиттєвим утриманням у понад мільйон гривень на рік. Він відомий тим, що разом з іншими суддями вирішив відпустити з-під варти вбивцю засновника “Української правди” Георгія Гонгадзе – ексначальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача.

Про це повідомляє “Слідства.Інфо”.

Надалі вбивця втік та переховувався від правоохоронців майже 6 років. У результаті його спіймали в одному з сіл на Житомирщині.

Сергій Слинько пішов у відставку з 30-річним стажем. Його було визнано Громадською радою доброчесності таким, що не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики, зокрема через свої рішення у 2017 році.

Чим ще відомий Сергій Слинько

Суддя був причетний до засудження ексгенерального прокурора Юрія Луценка за часів президенства Віктора Януковича. Тоді міжнародна спільнота заявила, що в Україні немає судів, які б дотримувалися міжнародних стандартів щодо справедливого, прозорого і незалежного судового процесу.

Луценка засудили у 2012 році, але його виправдали в Європейському суді з прав людини. Вже касаційну скаргу у квітні 2013 року подав Юрій Луценко, який розглядала колегія суддів, очолювана Слиньком. Судді не змінили вироку – попри рішення ЄСПЛ.

Всупереч закону у судівській декларації доброчесності Слинько приховав свою причетність до цього судового процесу. У цій же декларації він приховав, що був дотичний до суду над Дмитром Павліченком та його сином Сергієм, яких було визнано винними у жорстокому вбивстві судді у березні 2011 року.

Через великий суспільний резонанс через неякісну роботу правоохоронців та суддів у громадськості складалося враження, що Павліченки є “цапами-відбувайлами” у цій історії, поки справжні вбивці гуляють на свободі. Їх амністували як політв’язнів лише у 2014 році.

Також у деклараціях судді виявили, що він придбав дачний будинок і два дорогі авто, цінну зброю. Крім того, він приблизно раз на рік всією родиною вчотирьох з дітьми подорожують, хоча у деклараціях судді на все це немає грошей.

Попри скандали та репутацію суддя залишався на посаді, потрапив до Верховного Суду і пішов 18 квітня 2023 року у відставку. Як судді у відставці держава зобов’язана щомісяця пожиттєво виплачувати близько 100 тисяч гривень з бюджету.

Розслідувачі наголошують, що після 20 років служіння держава має робити виплати лише тим суддям, які не брали хабарів, судили чесно та не мали відкритих дисциплінарних проваджень. // Букви