Суддя з Броварів отримала 6 років за хабар у тисячу євро

Від затримання до вироку пройшло чотири роки.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду у четвер, 3 червня, ухвалила вирок судді Броварського міськрайонного суду Київської області Ганні Білик.

Її визнали винним у хабарництві (ч.3 ст.368 Кримінального кодексу) та засудили до 6 років позбавлення волі, повідомила пресслужби САП. Суд також постановив конфіскувати її автомобіль та земельну ділянку і позбавив суддю права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням правосуддя, строком на 3 роки.

Суддю визнано винною в отриманні тисячі євро за прийняття рішення щодо повернення вилученого майна в межах справи про адміністративне правопорушення.

Суддю затримали ще чотири роки тому, у червні 2017-го.

НАБУ повідомляло тоді, що суддя вимагала гроші у приватного підприємства за винесення уточнювального рішення на його користь у справі про вилучення органами Державної фіскальної служби у цієї компанії 13,5 тис. тонн пального. Свої «послуги» суддя оцінила в 1 тис. євро.

Після тимчасового відсторонення від посади вона продовжила здійснювати правосуддя.

Суддя Білик працює в Броварському міськрайонному суді з 2002 року.

Нагадаємо, що у березні ВАКС призначила 5 років позбавлення волі судді з Закарпаття за хабар у 15 тисяч гривень, а судді з Дніпра — 3,5 роки за зловживання впливом. // LB.ua