Суддю Бердичівського міськрайонного суду Житомирщини визнано невідповідним займаній посаді

Колегія № 2 Вищої кваліфікаційної комісії суддів ухвалила рішення про невідповідність займаній посаді судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області Дениса Щербака.

Підставами для такого рішення стали численні порушення з боку судді, зокрема:

Недекларування майна. Так, суддя не декларував право користування квартирою у м.Бердичеві, хоча проживав у ній з 2007 року.

Порушення вимог фінансового контролю. Під час співбесіди були з’ясовано ряд порушень, допущених суддею щодо порядку заповнення декларацій. Відомо, що суддю було визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення у зв’язку з несвоєчасним поданням декларації. Проте справу було закрито, оскільки закінчилися строки накладення стягнення.

Систематичні відмови у доступі до правосуддя. Щербак неодноразово залишав позовні заяви без розгляду та без руху, при цьому належним чином не повідомляючи учасників справи про перебіг провадження. За такі дії суддя навіть був притягнутий до дисциплінарної відповідальності.

Попри те, що Щербака вже було визнано таким, що не відповідає займаній посаді, попередній склад Вищої ради правосуддя відмовив у звільненні судді.

Це чергове підтвердження необхідності реформування судової системи та очищення її від недоброчесних суддів. Сподіваємося, що ВРП підтвердить рішення ВККС та звільнить суддю з посади.

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