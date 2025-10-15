Начальник сектору поліції і ще один водій уникли вʼязниці за ДТП, в якій школярка втратила ногу

Івано-Франківський апеляційний суд не задовольнив скарги прокурора на вирок, яким двоє водіїв отримали умовне покарання за дорожно-транспортну пригоду.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу від 1 жовтня.

Подія трапилася 6 травня 2019 року близько 12 години у селі Татарів Івано-Франківської області.

По головній дорозі із перевищенням швидкості їхав начальник сектору реагування патрульної поліції Тячівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області. Збоку із ґрунтової дороги на головну виїздив інший водій.

Машини зіткнулися. Автівка посадовця поліції перш ніж упасти в кювет наїхала на 15-річну дівчину, яка йшла узбіччям. Школярку госпіталізували і ампутували їй ногу на рівні середньої третини гомілки.

Водії не визнали вину і звинувачували один одного. Поліцейський дав матері потерпілої 15 тисяч доларів, а інший обвинувачений взагалі нічим не допоміг.

Справу скерували до суду через рік після аварії і потім судовий процес в першій інстанції тривав чотири роки.

Богорадчанський районний суд Івано-Франківської області визнав обох водіїв винуватими.

За висновком суду, поліцейський повинен був їхати зі швидкістю не більше 50 км/год, а натомість перед зіткненням рухався 74 км/год. І в разі появи небезпеки для руху йому слід було негайно вжити зменшити швидкість аж до зупинки. Інший водій також мав достатню видимість дороги і мусив переконатися у безпеці виїзду на головну дорогу та дати дорогу автомобілю, який рухався по головній дорозі. Таким чином, кожен із них мав можливість, дотриматися правил дорожнього руху й уникнути зіткнення.

Водії отримали по 4 роки позбавлення волі, але були звільнені з випробуванням — посадовець поліції на строк 2 роки, а інший водій — 3 роки. Також обом заборонили водити авто на 2 і 3 роки відповідно.

Застосовуючи умовне покарання, суд врахував конкретні обставини справи, позитивні характеристики обвинувачених і наявність у них неповнолітніх дітей.

Прокурор і потерпіла оскаржували вирок, вимагаючи реального позбавлення волі.

Адвокат поліцейського також добивався скасування вироку через «недоведеність вини… поза розумним сумнівом».

Апеляційний суд залишив рішення щодо умовного покарання без змін. Але змінив вирок в частині відшкодування для потерпілої.

В інтересах постраждалої заявлявся цивільний позов — 2 мільйони гривень моральної шкоди і 600 тисяч на протезування. Початково дівчині поставили експериментальний безоплатний протез і питання основного протезу вирішено не було, тож від позову в цій частині її представники відмовилися. І далі суд першої інстанції без ніяких пояснень зменшив цивільний позов і стягнув із обвинувачених тільки по 500 тисяч гривень, тобто сумарно 1 мільйон. Апеляційний суд вважає, що цього недостатньо і збільшив суму до 2 мільйонів гривень.

Поліцейський, який був співучасником ДТП, до сьогодні зберігає посаду.