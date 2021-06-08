Суддю районного суду Дніпропетровської області затримали на хабарі

7 червня 2021 року детективи Національного бюро спільно з СБУ в Дніпропетровській області за процесуального керівництва САП викрили суддю Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області на отриманні неправомірної вигоди.

Як встановило слідство, служителька Феміди вимагала та отримала 2,5 тис. дол. за ухвалення рішення в інтересах фізичної особи у цивільній справі.

Наразі правоохоронці здійснюють слідчі та процесуальні дії. Вирішується питання про повідомлення судді про підозру. Попередня правова кваліфікація – ч. 3 ст. 368 КК України.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють з лютого 2021 року.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

НАБУ