Судимуть харків’янина, який обманув волонтерку на ₴87 тис.

Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 36-річного харків’янина за фактом шахрайства (ч. 1 ст. 190 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що після початку війни, яку розпочала РФ проти України, 36-річний мешканець Харкова переїхав до м. Хмельницький.

7 квітня 2022 року чоловік опублікував фейкове оголошення про продаж матеріалу орієнтовано-стружкової плити (OSB) по привабливій низькій ціні, при цьому не маючи цього товару.

На оголошення відгукнулася волонтерка із Харкова, яка допомагає місцевим жителям латати вікна за допомогою вказаних матеріалів.

Чоловік сказав, що організує доставку до Харкова. Довірившись шахраю, волонтерка перерахувала йому 87 тис. грн.

Чоловік розкаявся у скоєному та повернув жінці всі гроші.

Наразі обвинувальний акт направлено до Київського районного суду м. Харкова.

Досудове розслідування проводив СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура