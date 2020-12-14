Затримано посадовця одеської поліції , який вимагав 3000 доларів за укриття доказів (відео)

Слідчі ТУ ДБР у місті Миколаєві затримали одного з керівників Подільського ВП ГУ Нацполіції в Одеській області після одержання неправомірної вигоди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що правоохоронець вимагав від цивільної особи неправомірну вигоду у сумі 3000 доларів США за укриття доказів винуватості особи в межах кримінальних проваджень за фактом заволодіння майном Одеської залізниці.

12 грудня 2020 року слідчі ДБР затримали працівника поліції одразу після одержання вказаної суми в порядку ст. 208 КПК України.

13 грудня 2020 року затриманому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Наразі до суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також відсторонення від займаної посади.

Слідчі ДБР перевіряють ймовірну причетність інших осіб до вчинення вказаного злочину.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура, оперативний супровід — УСБУ в Одеській області.

Державне бюро розслідувань