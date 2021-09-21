В Мукачеві молодик побив оператора АЗС та напав на поліцейських

Поліція охорони прибула на тривожний виклик охоронного об’єкту АЗС “МАРКЕТ” у Мукачеві.

На місці події було затримано чоловіка, який вчинив хуліганство, розкидав товари по торговому залі та наніс тілесні ушкодження оператору АЗС, повідомляє Управління поліції охорони в Закарпатській області.

Під час затримання 18-річний мукачівець вчинив злісну непокору працівникам поліції, погрожував життю та здоров’ю. Попри зауваження хлопець порушував визначену дистанцію, після чого правоохоронці застосували спеціальний засіб “Терен-4” згідно статті 45 Закону України “Про Національну поліцію”, та застосували кайданки.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу та забезпечено охорону місця події.

Затриманого перевірили на стан сп’яніння в Мукачівській центральній районній лікарні та доставили до Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області для з’ясування обставин.

Попередня кваліфікація злочину — стаття 296 ККУ. // Голос Карпат

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