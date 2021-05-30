В Одессе врач получил ножевое ранение в драке со знакомым жены

На улице Промышленной, 11 конфликт между двумя мужчинами на почве ревности перерос в поножовщину. 29-летний парень серьезно ранил врача военного госпиталя.

Об этом корреспонденту Украинской Службы Информации сообщил источник в ГУНП в Одесской области.

Когда по указанному адресу на вызов с пометкой «драка» приехали полицейские, пострадавшего уже увезли в 11 ГКБ. В больнице копы нашли свидетеля, который сообщил подробности конфликта.

По словам очевидца, к жене потерпевшего приехал мужчина, которому она позвонила и попросила забрать ее. Когда он приехал, между мужчинами возник конфликт, переросший в драку. В результате парень, приехавший за женой потерпевшего, ударил последнего ножом.

Подозреваемого задержали в 11 ГКБ и доставили в Хмельницком отделение полиции.

В его действиях усматриваются признаки криминального правонарушении по ст. 121 УК, он задержан и доставлен в Хмельницкий ОП для дальнейшего выяснения обстоятельств данного дела, — говорится в сообщении.