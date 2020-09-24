Судитимуть 28-річного чоловіка, який вбив свого знайомого у Фастові

Фастівською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно 28-річного чоловіка за обвинуваченням в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 КК України).

За даними слідства, 16 червня 2020 року, двоє чоловіків на подвір’ї багатоквартирного будинку в м. Фастів розпочали сварку. Під час з’ясування відносин обвинувачений ножем, якого зберігав при собі, заподіяв один удар в серце своєму знайомому, в результаті чого потерпілий помер.

На даний час чоловік перебуває під вартою. У разі доведення вини йому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні триває та здійснюється Фастівським міськрайонним судом Київської області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури