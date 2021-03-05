Судитимуть чоловіка, який підпалив автомобіль патрульному поліцейському

За процесуального керівництва Дубенської місцевої прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно 30-річного жителя м. Дубно, який обвинувачується в умисному підпалі чужого майна (ч. 2 ст. 194 КК України).

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що наприкінці вересня 2020 року в одній компанії відпочивали обвинувачений та потерпілий. Конфлікт між ними виник через те, що потерпілий, нібито, образив знайому обвинуваченого дубенчанина. Той, своєю чергою, облив горючою речовиною і підпалив автомобіль марки BMW, яким користувався потерпілий.

Ним виявився працівник патрульної поліції м. Рівне, а транспортний засіб на праві власності належав дружині поліцейського.

Обвинувальний акт скеровано до Дубенського міськрайонного суду.

Згідно з Кримінальним кодексом України чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури