Судитимуть директорку підприємства, яка привласнила виділені на ремонт школи бюджетні кошти

28 вересня слідчі слідчого управління ГУНП у Вінницькій області направили до суду матеріали кримінального провадження відносно 35-річної мешканки Київської області, яка привласнила понад 360 тисяч гривень, виділених на проведення капітального ремонту навчального закладу.

Під час досудового розслідування слідчими встановлено, що фірма-підрядник уклала договір про проведення капітального ремонту комплексу будівель та споруд навчального закладу в м. Немирів на загальну суму майже 4 мільйони гривень. Аби привласнити бюджетні кошти директорка товариства надала для підписання та оплати підроблені акти приймання виконаних будівельних робіт дирекції навчального закладу, фактично не виконавши весь обсяг робіт.

За висновком експерта, підозрювана заволоділа бюджетними коштами в розмірі понад 360 тисяч гривень.

Дії директорки товариства слідчі кваліфікували за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинена у великих розмірах) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

За такі злочини передбачено покарання — до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області