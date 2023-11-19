Поліція Ужгородщини затримала селянина за жорстоке побиття співмешканки

Співробітники відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції з`ясували обставини побиття місцевим жителем своєї співмешканки. Зловмисника затримано у процесуальному порядку та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. За фактом відкрито кримінальне провадження

Напередодні на гарячу лінію «102» звернувся черговий лікар карети швидкої медичної допомоги та повідомив, що із села Оріховиця, що в Ужгородському районі, доставили 43-річну жінку із політравмами.

Для зʼясування обставин травмування жінки за викликом одразу виїхала слідчо-оперативна група. Працівники поліції провели першочергові слідчі дії та встановили, що потерпілу побив її співмешканець – 43-річний чоловік. Під час сварки через побутові причини він наніс їй численні ушкодження.

Оперативники відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції швидко розшукали та затримали зловмисника. Відповідно до статті 208 КПК України кривдника помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Його дії слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, тобто Умисне тяжке тілесне ушкодження. За скоєне фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Потерпіла наразі перебуває на стаціонарному лікуванні, де медики надають їй необхідну допомогу.

У справі триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області