Судитимуть доцента житомирського університету, який вимагав та одержав 2900 доларів хабаря

Житомирською обласною прокуратурою, у межах процесуального керівництва досудовим розслідуванням, скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди доцентом одного з національних університетів міста Житомира за вплив на прийняття рішення (ч.2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, доцент через посередника пообіцяв абітурієнту успішне складання вступних іспитів та зарахування до університету за визначену плату – 2900 доларів США.

Однак, під час одержання неправомірної вигоди був затриманий правоохоронцями.

Викрито неправомірну діяльність викладача у вересні 2020 року завдяки скоординованим діям обласної прокуратури, Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України та Головного управління Нацполіції в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури