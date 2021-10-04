Судитимуть двох адвокатів, які обіцяли працевлаштувати чоловіка в ДБР за 15 тисяч доларів

Обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох адвокатів за фактом замаху на шахрайство, вчинене у великих розмірах (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, двоє адвокатів запевнили чоловіка, який мав намір працевлаштуватися до ДБР, у тому, що мають вплив на членів конкурсної комісії вказаного відомства.



Під час зустрічі в одному з ресторанів Харкова адвокати повідомили чоловіку, що в разі надання їм неправомірної вигоди в розмірі 15 тис. доларів США вони передадуть ці кошти члену конкурсної комісії. Для розпочатку процесу чоловік передав адвокатам частину обумовленої суми в розмірі 1 тис. доларів США.

У подальшому один з адвокатів зателефонував чоловікові і повідомив, що питання щодо його працевлаштування вирішено позитивно і необхідно передати частину неправомірної вигоди, яка залишилась, — 14 тис. доларів США. Для місця зустрічі шахраї обрали один із супермаркетів м. Харкова.

Відразу після одержання коштів обох адвокатів затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування проводили слідчі Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління забезпечення особистої безпеки ДБР.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури