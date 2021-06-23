Судитимуть двох чоловіків, які до смерті забили свого рідного брата

За процесуального керівництва Хмільницької окружної прокуратури до суду передано обвинувальний акт стосовно двох братів, які обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, чи з мотивів расової, національної або релігійної нетерпимості, або вчинене на замовлення, або таке, що спричинило смерть потерпілого).

Слідством установлено, що три рідних брати після похорон їх матері у її помешканні почали сваритися з приводу майбутнього розподілу спадщини, зокрема, щодо того, кому дістанеться її будинок. Під час сварки, молодший та середній брати, діючи спільно, нанесли множинні хаотичні удари руками старшому братові, від яких потерпілий помер на місці події.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованого злочину перед судом підозрюваним загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Нагадуємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури