Прокуратура ініціювала службове розслідування відносно патрульних, які виїжджали на виклик про побиття киянина і не затримали зловмисника

Київська міська прокуратура скерувала до Управління патрульної поліції в м. Києві лист щодо проведення повного, всебічного та об’єктивного службового розслідування відносно дій патрульних поліцейських, які виїжджали 14 січня 2022 року на виклик щодо побиття киянина.

Як повідомлялося, 14.01.2022 водій позашляховика, перебуваючи біля одного з житлових будинків на вул. А. Аболмасова у Дніпровському районі Києва, агресивно відреагував на зауваження місцевого мешканця щодо неправильного паркування, накинувся на нього з кулаками та завдав тяжких тілесних ушкоджень.

Співробітники Управління патрульної поліції в м. Києві, отримавши повідомлення про завдання громадянину тілесних ушкоджень, прибули за вказаною адресою, однак, не викликавши слідчо-оперативну групу, дозволили водієві позашляховика покинути місце події. У подальшому за втручання прокуратури чоловік був затриманий працівниками Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві у порядку ст. 208 КПК України.

У зв’язку з викладеним, прокуратура ініціювала проведення службового розслідування відносно патрульних поліцейських щодо повноти виконання ними під час службової діяльності вимог чинного законодавства та покладених завдань із своєчасного реагування на вчинення кримінального правопорушення.

Київська міська прокуратура