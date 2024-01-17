₴40 тис. хабаря за «дозвіл» на торгівлю – повідомлено про підозру працівникам столичного благоустрою

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру двом працівникам відділу контролю за благоустроєм однієї зі столичних РДА за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди за «дозвіл» на незаконне здійснення торгівлі (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, в грудні 2023 року службові особи висунули вимогу підприємцю про надання їм неправомірної вигоди в розмірі 40 тис. грн за невжиття заходів реагування на нелегальну торгівлю, зокрема, ялинками на кількох торгівельних точках в Печерському районі столиці.

У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували передачу та отримання посадовцями неправомірної вигоди двома частинами.

Під час отримання другої частини в розмірі 20 тис. грн службовців затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі їм повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Слідство триває.

Досудове розслідування та оперативний супровід – ТУ ДБР, розташованого у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура