Судитимуть гендиректора підприємства, який привласнив товар більше ніж на ₴25 млн.

Обвинувальний акт слідчі Нацполіції скерували до суду. Фігуранту загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Керівник суб’єкта господарської діяльності продавав скраплений вуглеводневий газ, який, згідно з умовами договору, прийняв на зберігання від підприємства з іноземними інвестиціями.

Під час досудового розслідування встановлено, що генеральний директор уклав договір з підприємством з іноземними інвестиціями щодо зберігання скрапленого вуглеводневого газу. Утім упродовж 2017-2018 років посадовець привласнював та продавав товар, переданий на зберігання, третім особам. Своїми діями зловмисник завдав іноземним інвесторам матеріальної шкоди на суму понад 25 мільйонів гривень.

Задокументували факт злочинної діяльності слідчі управління розслідування корупційних злочинів ГСУ Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. Оперативне супроводження здійснювали працівники Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, слідчі Національної поліції України завершили. Обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого управління)