Судитимуть мешканця Львівщини, який виклав у TikTok відео про переміщення колони ЗСУ

Прокурорами Львівської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 28-річного чоловіка за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення Збройних Сил України, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у квітні поточного року обвинувачений на своїй особистій сторінці у соціальній мережі TikTok опублікував відео про рух української військової техніки. Відеозапис давав можливість ідентифікувати на місцевості переміщення колони Збройних Сил України, встановити вид і кількість озброєння.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Управлінням СБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури