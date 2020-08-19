В Анапе маньяк несколько раз ударил ножом 12-летнюю девочку

В Анапе произошел совершенно дикий случай. Там мужчина средних лет подбежал к 12-летней девочке, которая шла в библиотеку, и ударил ее ножом в спину, а потом и в живот.

Инцидент произошел в 12-м микрорайоне Анапы. Пострадавшая девочка шла в библиотеку с подругой, когда на них был совершено нападение. После того, как мужчину пырнул школьницу, он убежал.

Прохожие, которые были в этом месте, вызвали скорую помощь. Сейчас ребенку оказывают помощь в больнице. Подруга девочки физически не пострадала, но получила психологическую травму.

Полиции удалось по горячим следам задержать подозреваемого. Им оказался 28-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. В ближайшее время следствие направит в суд ходатайство об аресте задержанного. Также его направят на психолого-психиатрическую экспертизу. // МК