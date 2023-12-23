За підозрою у вбивстві та інших жорстоких злочинах у Дніпрі затримали групу юних покидьків

Правоохоронці встановили, що семеро хлопців віком від 14 до 19 років причетні до скоєння умисного вбивства безпритульної жінки та перевіряються на причетність до замаху на вбивство та побиття чоловіка. На рахунку затриманих можуть бути й інші аналогічні злочини, тож поліцейські продовжують оперативні й слідчі дії.

Вбивство, скоєне з особливою жорстокістю, сталося в ніч з 2 на 3 грудня. Нападники виявили безпритульну жінку у покинутій будівлі, побили її та завдали численних ударів ножем, внаслідок яких потерпіла померла. Цієї ж ночі стався замах на вбивство чоловіка, який мешкав у недобудові. З численними тілесними ушкодженнями потерпілому вдалося втекти: він добіг до автозаправки та попрохав викликати йому швидку допомогу. Також вони можуть бути причетні до побиття безхатька в укритті на Європейській площі.

Для розкриття цих тяжких злочинів були залучені оперативники кримінальної поліції та слідчі ГУНП в Дніпропетровській області, Дніпровського РУП, спецпризначенці та працівники управління кримінального аналізу ГУНП в Дніпропетровській області. Вони провели ряд слідчих та розшукових заходів: оглянули місця злочинів та встановили маршрут руху нападників. Також в телефоні одного з підозрюваних правоохоронці виявили фрагменти відео, на яких зафіксовані злочини фігурантів. Під час досудового розслідування поліцейські встановили всіх учасників подій та провели близько десяти обшуків за місцями їх мешкання, встановили коло їх знайомств та свідків, в результаті чого зібрали повну доказову базу для притягнення їх до відповідальності.

Також в ході слідчих дій поліцейські отримали інформацію, що діями затриманих може керувати 23-річний мешканець м. Дніпра, який наразі знаходиться в місцях позбавлення волі та є підсудним за скоєння вбивства й розбійного нападу. За наявною інформацією, спілкування між ним та затриманими відбувалося в спільній групі у месенджері, де пропагувалось насилля та радикальні злочинні дії. Туди ж фігуранти скидали відео вчинених злочинів. В його камері проведено обшук та вилучено мобільний телефон. Для перевірки вказаної інформації долучені співробітники кіберполіції.

Наразі семеро нападників затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Двох підозрюваних затримали на Донеччині спільно зі спецпризначенцями поліції Донецької області. Під процесуальним керівництвом Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону слідчі поліції повідомили затриманим про підозру в умисному вбивстві, скоєному з хуліганських мотивів, що передбачено п. 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області