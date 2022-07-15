Судитимуть обвинуваченого в зухвалому вбивстві жінки в Рівненському районі

Група слідчих обласного управління та відділення поліції № 5 (смт Гоща) закінчила досудове розслідування та за процесуального керівництва Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури скерувала до суду матеріали кримінального провадження відносно 24-річного жителя Рівненського району за фактами умисного вбивства та розбійного нападу.

Зловмисника, який позбавив життя 74-річну жительку села Шкарів Рівненського району, понад три доби розшукували працівники карного розшуку у взаємодії із оперативно-технічними підрозділами. Виявили його у Тернополі, де він кілька місяців мешкав із дівчиною.

У рамках досудового розслідування слідчі встановили, що молодик достовірно знав, що пенсіонерка проживала усамітнено. До її будинку 24-річний односелець проник близько першої години ночі 21 січня цьогоріч, віджавши віконну раму.

Однак, під час пошуку матеріальних цінностей, його злочинні дії викрила господиня. Усвідомлюючи, що жінка повідомить у правоохоронні органи, завдав їй удари кулаками в область голови та повалив на підлогу. Після цього кухонним ножем наніс колото-різане поранення в шию. Так і нічого не знайшовши в будинку, молодик залишив місце злочину.

Отримані потерпілою тілесні ушкодження виявилися несумісні з життям.

Слідчі повідомили жителю села Шкарів про підозру у скоєнні умисного вбивства, вчиненого з корисливих мотивів та нападу, поєднаного із проникненням у житло та насильством, небезпечним для життя та здоров’я за п.6 ч.2 ст.115 та ч.4 ст.187 КК України. На час досудового розслідування підозрюваний перебував під вартою.

За скоєне йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Крім того, обставиною, яка обтяжує покарання обвинуваченого — вчинення кримінального правопорушення щодо особи похилого віку.

Відділ комунікації поліції Рівненської області