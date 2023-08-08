У Києві затримали квартирного злодія з психотропами

Зловмисник орендував квартиру та поцупив звідти побутову техніку. Крім того, затриманого підозрюють у зберіганні та розповсюдженні психотропних речовин. Фігуранту повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

До чергової частини Дарницького управління поліції надійшла інформація про крадіжку з квартири на вулиці Вірменський. Власниця житла повідомила, що особи, які винаймали в неї квартиру викрали побутову техніку.

На місці події працівники слідчо-оперативної групи та кримінальної поліції встановили, що орендар проживав нетривалий час і виніс з помешкання телевізор, мікрохвильову піч та будівельні матеріали. Надалі оперативники встановили особу підозрюваного та затримали його. Ним виявився 35-річний житель Одеси, якого місцева поліція розшукує за аналогічний злочин. Правоохоронці вилучили у порушника квитанції зі столичних ломбардів, де він заклав викрадені речі. Крім того, під час огляду місця проживання затриманого, поліцейські виявили фасовані пакунки з психотропами, ймовірно амфетамін, «Альфа-PVP», марки ЛСД та пігулки екстазі.

Слідчі територіальної поліції за погодженням із Дарницькою окружною прокуратурою повідомили фігурантові про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану та направили до Дарницького районного суду клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Кримінальна відповідальність за дане правопорушення передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Крім того, за фактом зберігання порушником психотропних речовин слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 2 ст. 309 (Незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання психотропних речовин) Кримінального кодексу України. Вилучені речовини скеровано на проведення експертних досліджень.

У рамках проведення досудового розслідування правоохоронці встановлюють канал походження психотропних засобів та можливу причетність чоловіка до їх збуту.

Відділ комунікації поліції Києва