Судитимуть організатора підпільної нарколабораторії у Харкові

Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 25-річного чоловіка за фактами незаконного виготовлення та зберігання психотропної речовини з метою збуту в особливо великих розмірах, незаконного придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин, придбання та зберігання прекурсорів, організації місця для незаконного виготовлення психотропних речовин та незаконного придбання та зберігання вогнепальної зброї (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 317, ч. 1 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України).

Як розповів керівник окружної прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням встановлено, що в одному з приватних домоволодінь Київського району м. Харкова мешканець Полтави налагодив виробництво особливо небезпечної психотропної речовини PVP з метою збуту.

У ході оглядів домоволодіння вилучено майже 7 кг готової психотропної речовини «PVP», 280 г психотропної речовини «амфетамін», спеціальне обладнання, прекурсори — майже 5 л соляної кислоти, 22 л ацетону, а також 3 перероблені сигнальні пістолети, які є вогнепальною зброєю.

Досудове розслідування проводили слідчі Харківського районного управління поліції № 1, оперативний супровід здійснювали співробітники управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції.

Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури