Судитимуть підприємця, який нажився на будівництві спортмайданчика

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Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно підприємця за фактами заволодіння чужим майном та службового підроблення (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Миргородський, досудовим розслідуванням встановлено, що у 2019 році між сільською радою Великобурлуцького району Харківської області та підприємцем-підрядником укладено договір на облаштування сучасного багатофункціонального вуличного спортивного майданчика.


Підприємець вніс недостовірні відомості в акти виконаних робіт, завищивши вартість робіт та використаних будівельних матеріалів.

У результаті на рахунок підрядника надлишково перераховано близько 200 тис. грн бюджетних коштів.

Досудове розслідування проводили слідчі відділення №2 слідчого відділу Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Санкція статей передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури

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