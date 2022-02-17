Судитимуть посадовицю податкової, через недбалість якої держава втратила понад ₴5 млн.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно начальниці одного з відділів Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області через недбалість якої держбюджет втратив понад 5 млн гривень.

У 2018–2019 роках одне з металургійних підприємств Донеччини судилось з податковою за повернення податку на додану вартість. Суд ухвалив рішення на користь компанії. Однак посадовиця своєчасного не внесла рішення до системи «Суди».

Через це були порушені терміни відшкодування ПДВ. Металургійне підприємство отримало право через суд стягнути пеню з держави.

Суд визнав правомірність вимог підприємства і стягнув з держави 5,4 млн гривень пені.

Податківиця обвинувачується у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Донецька обласна прокуратура.

ДБР