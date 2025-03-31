У Києві посадовиця КП завдала збитків державі на суму понад ₴600 тисяч

Слідчі викрили протиправну діяльність жінки та повідомили їй про підозру. Наразі обвинувальний акт правоохоронці скерували до суду.

У лютому цього року слідчі Святошинського управління поліції викрили протиправну діяльність начальниці відділу КП «Шляхово-експлуатаційного управління» у Святошинському районі столиці.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що комунальне підприємство уклало договір з приватною організацією на закупівлю й постачання асфальтобетонної суміші на суму понад 4 мільйони гривень, але посадовиця неналежним чином організувала затвердження документації та не досконало вивчила ціну на відповідний товар й таким чином суміш була придбана за завищеною ціною, що і призвело до збитків державі на понад 600 тисяч гривень.

Слідчі, за процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури, повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість. Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт правоохоронці скерували до суду.

Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва