Водій «під кайфом», тричі позбавлений прав, катався із гранатою на Трухановому острові

На Трухановому острові за неадекватну манеру кермування спецпризначенці із ППОП (102) зупинили автомобіль Mercedes (KA0651AB).

Під час спілкування із водієм, правоохоронці виявили у нього ознаки наркотичного сп’яніння. Для оформлення адміністративного протоколу на місце було викликано патрульних, які з‘ясували, що вказаний водій вже тричі позбавлений судом права кермування.

Штраф за кермування без посвідчення для цього водія складає 20400 грн + ще те, що назначить суд.

Коли оформлювали адміністративні матеріали, водій вийшов з авто. В цей момент один із спецпризначенців побачив у дверцятах гранату.

На місце було викликано вибухотехніків та слідчо-оперативну групу.

Водій каже, що не знає звідки ця річ взялася у його автівці.

Відповідно до статті 208 КПК України затриманого помістили до ізолятора.

Київ Оперативний