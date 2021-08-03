Убийство ребенка на Харьковщине: пьяный подросток нанес не менее 10 ударов

Подросток, которого подозревают в убийстве шестилетней Мирославы Третьяк в Харьковской области, признал вину во время судебного заседания

По данным следствия, 13-летний подросток, подозреваемый в убийстве шестилетней девочки в Харьковской области, в момент преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители считают, что несовершеннолетний нанес жертве не менее 10 ударов тупым предметом по голове, говорится в постановлении Волчанского районного суда Харьковской области от 29 июля о направлении подростка в приемник-распределитель для детей, передает Depo.Харьков.

В ходатайстве следователи указали, что ночью 29 июля правоохранители осмотрели местность вблизи заброшенного здания в пгт Старый Салтов Харьковской области, где обнаружили и изъяли в том числе тапочки, одежду, серьги из металла желтого цвета, смывы веществ, фрагменты кирпича и тому подобное. Также ряд вещей изъяли из квартиры подозреваемого, в том числе влажную одежду — шорты, футболку.

В качестве свидетеля допросили несовершеннолетнюю, которая рассказала, что во время прогулки к ней и погибшей подошел подозреваемый, начал цепляться и забирать игрушки. Мальчик предложил девочкам «пойти нарвать яблок», на что свидетель отказалась, а потерпевшая согласилась и попросила подругу подождать ее. Через несколько часов девочка пошла самостоятельно искать приятельницу, однако не нашла и решила, что та ушла домой.

Свидетель также добавила, что обвиняемый «постоянно цепляется, забирает у других детей вещи, иногда мог ударить кого-то».

В документе также указано, что досудебным расследованием установлено, что подросток на момент совершения преступления находился «в состоянии алкогольного опьянения». По версии следствия, он нанес девочке «не менее 10 ударов тупым твердым предметом в область головы».

На суде подросток пояснил, что «действительно 28.07.2021 года находился с малолетней в помещении заброшенного здания в пгт Старый Салтов, которое расположено неподалеку от их дома, и там наносил ей телесные повреждения, а затем оставил ее без сознания и пошел к себе домой».

Суд удовлетворил ходатайство следователей и направил подростка в приемник-распределитель для детей ГУ Национальной полиции в Харьковской области на 30 суток.