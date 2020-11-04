Судитимуть службових осіб підприємства Сумщини, які підпільно виготовляли антисептик

Податковою міліцією ГУ ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури області в кінці жовтня поточного року до суду направлено обвинувальний акт щодо трьох співучасників – службових осіб одного з підприємств області, які організували підпільний цех із незаконного виробництва спирту, з якого в подальшому виготовлявся антисептик та інші косметичні товари.

Нагадаємо, що в червні цього року під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 ст. 204 КК України на Сумщині було встановлено, що службові особи одного з підприємств області, здійснювали незаконне виробництво на території м. Суми спирту із недоброякісної сировини (розчинника), що становить загрозу для життя та здоров`я людей.

За результатами обшуку, проведеного за місцем розташування підпільного цеху, працівниками податкової міліції було припинено незаконну діяльність вказаних осіб, вилучено близько 10 тонн сировини (розчинника), 200 літрів спирту, тару для його зберігання та обладнання для незаконного виготовлення спирту, а також вантажний автомобіль марки «MAN», яким здійснювалось перевезення сировини та спирту.

Орієнтовна вартість вилученої продукції становить понад 3 млн. гривень.

Державна фіскальна служба України