Судитимуть жительку Луганщини, яка зарізала чоловіка кухонним ножем

Прокурори Луганської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно 37-річної мешканки с. Новоіванівка Попаснянської територіальної громади Луганської області за фактом умисного вбивства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці жовтня 2021 року, перебуваючи за місцем мешкання, під час вживання алкогольних напоїв між подружжям стався конфлікт, який переріс у криваву розправу.

Упевнившись, що чоловік перестав подавати ознаки життя, обвинувачена залишила його тіло на підлозі у будинку.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Головного управління Нацполіції України в Луганській області.

За вчинене жінці загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури